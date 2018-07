Vinicius diz voltar ao Palmeiras com 'fome de bola'

"Estou com fome de bola, morrendo de vontade de jogar. Se o Gilson optar por mim nesta partida, vou fazer de tudo para mostrar o que eu estava fazendo antes de me machucar", disse Vinicius, que teve uma sequência como titular do time antes da lesão no joelho e no tornozelo direitos.

"Infelizmente, tive uma lesão e sai. Mas, felizmente, o elenco é forte e outras peças entraram no meu lugar e deram conta do recado, afinal de contas o Palmeiras continuou ganhando", afirmou Vinicius, lembrando que o time está há 12 jogos sem perder (11 vitórias e um empate).

Segundo Vinicius, o Palmeiras enfrentará o Boa pensando em aumentar ainda mais a vantagem na liderança da Série B. "Vamos para Varginha para ganhar. Será um jogo fora de casa e difícil. Todo time que nos enfrenta vem com mais gana, e nós temos de fazer o que estamos fazendo: jogar com dedicação e vontade", explicou o atacante revelado nas categorias de base do clube.