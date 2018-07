Vinicius é a novidade do Palmeiras contra o São Bernardo

SÃO PAULO - Depois da derrota para o Botafogo no último domingo, quando perdeu a invencibilidade no Paulistão, o Palmeiras terá a volta de alguns jogadores importantes nesta quinta-feira, diante do São Bernardo, no Pacaembu. É o caso de Juninho, Wesley e Alan Kardec, que não jogaram em Ribeirão Preto. Além disso, o técnico Gilson Kleina resolveu colocar o atacante Vinicius entre os titulares.

Contra o Botafogo, Juninho e Wesley foram poupados por causa de dores musculares e Alan Kardec cumpriu suspensão. Agora, os três titulares estão disponíveis para enfrentar o São Bernardo, mas, em compensação, Gilson Kleina volta a ter alguns desfalques. Bruno César e França estão suspensos, enquanto Leandro, Diogo e Wellington seguem fora de ação por contusão.

Diante desse cenário, o treinador optou por escalar Vinicius, que perdeu o começo da temporada por causa de lesão e entrou no segundo tempo da derrota para o Botafogo. Ele irá formar o ataque com Alan Kardec e Marquinhos Gabriel, ficando com a vaga que foi do meia Mendieta na rodada passada. Já Valdivia, mesmo levando uma trombada no treino desta quarta-feira, está confirmado no time.

Assim, a escalação para enfrentar o São Bernardo deve ter Fernando Prass; Wendel, Lúcio, Marcelo Oliveira e Juninho; Eguren, Wesley e Valdivia; Marquinhos Gabriel, Vinicius e Alan Kardec. Uma vitória nesta quinta-feira deixará o Palmeiras, líder isolado do Grupo D com 23 pontos, muito perto da classificação antecipada para as quartas de final do Paulistão.