Vinícius espera por mais espaço no Palmeiras em 2013

SÃO PAULO - O gol diante do Flamengo deu um novo ânimo para o atacante Vinícius no Palmeiras. Apesar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o jogador de 20 anos acredita que possa ter mais oportunidades na próxima temporada. Ele espera mostrar sua qualidade, já que, embora seja o garoto que está a mais tempo no time principal (na equipe desde o início de 2010), excluindo os goleiros, ainda não conseguiu ter uma boa sequência.

"Quero que 2013 seja o meu ano. Estou desde 2010 no time principal, mas se pegar meu histórico, se eu tiver atuado os 90 minutos em mais de cinco partidas é muito. Não estou criticando ninguém, pelo contrário. Sou muito grato ao Antônio Carlos (Zago), ao Felipão e ao Kleina por terem apostado em mim, mas sei que preciso de mais chances para mostrar que posso ser útil. E sei também que preciso evoluir e melhorar. Tenho trabalhado para isso", disse o atacante, em entrevista ao site oficial do clube.

Vinícius já está na história do Palmeiras como o jogador mais novo a vestir a camisa alviverde. A marca foi alcançada no dia 24 de março de 2010, no empate por 2 a 2 com o Rio Branco, pelo Campeonato Paulista. Vinícius tinha 16 anos, 7 meses e 19 dias de idade. Ele ainda é o segundo mais jovem a marcar um gol pelo time profissional. Foi no dia 9 de março de 2011, na vitória por 2 a 1 sobre o Noroeste, também pelo estadual. Ele tinha 17 anos, 7 meses e 6 dias de idade.

Até pela ligação com o clube, ele não escondeu o sofrimento com o rebaixamento. "Sou palmeirense desde criança e sofri muito com o que aconteceu domingo (empate com o Flamengo). Extravasei no momento do gol porque sabia da importância que ele representava, mas depois veio o rebaixamento e desmoronei. Mas espero ficar em 2013 e ajudar o Palmeiras a voltar para o seu devido lugar", declarou.

A tendência é que Vinícius seja uma das novidades para a partida contra o Atlético-GO, domingo, no Pacaembu, pela penúltima rodada do Brasileirão. Nesta sexta-feira, a partir das 16 horas, o técnico Gilson Kleina comanda um treinamento coletivo para definir a equipe.