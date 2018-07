Vinícius Eutrópio chega à Ponte Preta e elogia projeto do clube

"Estou realmente muito feliz por chegar a um time com uma grande história, uma diretoria e um departamento de futebol competentes e empenhados, e uma torcida fantástica, que agora vou ter o prazer de te ao meu lado", disse lembrando que, nos tempos de jogador de equipes como União São João e Novorizontino, sentiu a pressão do "caldeirão Majestoso" contra si. "Quando enfrentávamos a Ponte em Campinas a torcida era fantástica e fazia a diferença, fico feliz por agora contar com essa força", disse.

Como jogador, Vinícius Eutrópio foi volante e começou a carreira no Náutico, tendo atuado também por Figueirense, Catanduvense, Caxias, Inter de Limeira, Novorizontino, União São João, Criciúma, América Mineiro, Jaraguá, Tubarão e novamente o Náutico.

Fora das quatro linhas, Eutrópio iniciou sua carreira como coordenador técnico no Atlético Paranaense, onde também foi auxiliar técnico e dirigiu o time como treinador interino em 2006.

Depois passou como coordenador técnico e treinador no Fluminense, Ituano, Grêmio Prudente, África do Sul, como auxiliar de Parreira na Copa do Mundo 2010, Estoril de Portugal, Grêmio Barueri, Duque de Caxias, América Mineiro, ASA, Figueirense, Al-Ittihad Kalba dos Emirados Árabes e Chapecoense.

O comandante conquistou um acesso para a Série A do Brasileirão com o Figueirense em 2013 e o título do Campeonato Catarinense de 2014. Além disso, quando era auxiliar técnico do Atlético Paranaense, chegou até a final de Libertadores de 2005 e como coordenador técnico do Fluminense também foi vice da América em 2008.