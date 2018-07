Vinicius exalta sua evolução física no Palmeiras

Vinicius fez sua estreia no time profissional do Palmeiras em março deste ano, em jogo contra o Rio Branco pelo Paulistão, quando tinha apenas 16 anos e se tornou o jogador mais jovem a vestir a camisa palmeirense. Desde então, ele ganhou 10 quilos e melhorou bastante a sua forma física, o que o fez elogiar o trabalho feito pela comissão técnica do clube.

"Estou com 10 quilos a mais em relação ao começo do ano. Não quer dizer que eu engordei, mas ganhei mais massa corporal e equilibrei com o porcentual de gordura. É um trabalho muito bem desenvolvido pela fisiologia e a nutricionista do clube", elogiou Vinicius, que também vê evolução dentro de campo, com o apoio de Felipão e Murtosa. "Sinto que melhorei em alguns fundamentos."

Ainda não está definido se Vinicius vai jogar diante do Cruzeiro no domingo, mas o garoto espera ansioso por mais uma chance no time. "Fiz apenas 16 jogos no time principal e muitos deles entrando no decorrer dos jogos. Hoje, meu maior objetivo está em continuar evoluindo nos meus fundamentos", explicou a jovem revelação palmeirense.