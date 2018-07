Vinicius festeja Flu reforçado e promete pressão na Ponte Preta

O Fluminense que vai encarar a Ponte Preta nesta quarta-feira, no Maracanã, no encerramento da oitava rodada do Campeonato Brasileiro será um time reforçado. Afinal, o técnico Enderson Moreira volta a contar com o lateral-direito Wellington Silva e o atacante Fred, recuperados de lesão, e o zagueiro Marlon, que estava na seleção brasileira sub-20. Por isso, o meia Vinicius prometeu uma grande atuação nesse confronto.

"A torcida pode esperar um time com mais vontade ainda. Tivemos quase dez dias para nos prepararmos, o que foi bom para o nosso time, pois recuperamos alguns jogadores, como Fred e Wellington Silva. Este período foi muito produtivo para a sequência de partidas bastante difícil que teremos pela frente a partir de agora", disse.

O Fluminense entrará em campo reforçado, mas o confronto será complicado, ainda mais que o oponente ainda está invicto no Brasileirão. Vinicius, porém, garante que o retrospecto da Ponte Preta não assusta e destaca a necessidade da equipe se impor no Maracanã.

"Com todo respeito ao time deles, vamos para cima, precisamos desta vitória. Tenho certeza que a nossa torcida vai comparecer em bom número. É um adversário muito difícil, mas temos que fazer prevalecer o nosso jogo por estarmos em casa. Não podemos tirar o mérito da campanha que estão fazendo, eles têm muitos atletas que estão vivendo um grande momento. Sabemos disso e tentaremos neutralizar os pontos fortes da Ponte Preta para alcançar o resultado positivo", afirmou.