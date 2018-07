Vinicius foca repetição por mais gols no Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras ocupa o terceiro lugar na Série B, mas sofre com um problema que vem incomodando a torcida: a falta de pontaria. Até a pausa para a Copa das Confederações, foram apenas oito gols em seis partidas, uma média baixa para quem quer seguir entre os quatro primeiros para voltar à divisão de elite do futebol brasileiro.

Para o atacante Vinicius, a equipe precisa insistir nos treinos de finalização para melhorar essa média. "O professor Gilson Kleina sempre nos fala em repetição e tranquilidade na hora de arrematar. Quanto mais treinarmos finalizações, mais chances teremos de repetir nos jogos", comentou o atacante.

O jogador, que vinha sendo titular da equipe na Série B, lamentou a pausa para a Copa das Confederações, mas quer agora aproveitá-la da melhor forma possível. "Eu preferiria continuar atuando, pois estávamos em um bom ritmo de jogos, engrenando. Mas, como tivemos essa parada, estamos aproveitando da melhor maneira, aprimorando o posicionamento, os chutes e a parte física", completou.

O jovem atacante quer seguir como titular quando a competição voltar, no sábado dia 6 de julho, em Presidente Prudente, contra o Oeste de Itápolis. "Para não perder a posição no time, tenho de continuar me doando ao máximo, tendo boas atuações e fazer mais gols", afirmou jogador de 19 anos.