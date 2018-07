Vinícius joga para se manter como titular no Palmeiras

SÃO PAULO - Vinícius entra em campo neste sábado disposto a manter a boa fase e, com isso, continuar no time do Palmeiras. Embora ele venha jogando bem, a chegada de Alan Kardec para ser o "homem gol" do ataque ameaça a sua posição.

A intenção do garoto, que completa 20 anos dia 3, é convencer Gilson Kleina a escalar o time no 4-3-3 - com ele, Leandro e Alan Kardec. Mas, por enquanto, a ideia do treinador é usar apenas dois atacantes.

Longe dos microfones, Kleina já admitiu que pensa no time com Leandro e Alan Kardec. Mas faz questão de destacar a importância de Vinícius, que espera aproveitar seu melhor momento vivido no clube.

O atacante rompeu o vínculo que tinha com a DIS e contratou o agente Hugo Garcia para a gerir sua carreira. A meta é ter mais visibilidade fora do Brasil - o agente é o mesmo de Wesley, e tem bastante contato com o futebol europeu.

Enquanto Vinícius luta para se manter no time, Maikon Leite e Tiago Real parecem dispostos a sair. Após a negociação com a Ponte Preta fracassar, o Náutico entrou forte na briga para levar a dupla e espera definir a situação nos próximos dias. O meia Diego Souza e o zagueiro Luiz Gustavo podem ir para o Oeste, assim como fizeram João Denoni e Emerson.