Vinicius Jr. se encontra com Tite na CBF, conhece estátua de Pelé e afirma: 'Hexa é o objetivo'

Um dos principais destaques do Real Madrid na conquista da Liga dos Campeões, o atacante Vinicius Jr., autor do gol da vitória sobre o Liverpool na final na França, aproveitou o período de férias para visitar a Casa do Futebol Brasileiro, sede da CBF, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira.

Em entrevista à CBF TV, o jogador se mostrou bastante confiante para a Copa do Mundo do Catar, que começa em novembro. "Estamos fazendo uma grande preparação para que, no final do ano, possamos conseguir o hexacampeonato, que é nosso maior objetivo", afirmou.

Na visita, Vinicius Jr. Se encontrou com o técnico Tite. "Feliz de estar aqui. Vim conversar um pouco com o professor. É sempre bom estar na CBF, com a seleção e estar com essa galera que faz de tudo por nós, para deixar tudo preparado."

O atacante também bateu um papo com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, quando falou sobre seu trabalho social à frente do Instituto Vini Jr, que atende crianças com foco na união entre educação e o esporte.

Por fim, o jogador visitou o Museu da seleção brasileira e pôde conhecer pela primeira vez a estátua de Pelé, que ainda não estava no local em sua visita anterior. "Muito parecido. (Não dá para) ficar olhando muito, que ele ia acabar se mexendo", brincou.

FÉRIAS

Depois de se consagrar com o gol que deu o 14º título da Liga dos Campeões ao Real Madrid, Vinicius Jr. tem aproveitado bem o período de férias. Na segunda-feira, ele postou foto de um almoço junto de Rodrygo, colega na equipe merengue, Kaká e o apresentador Faustão.

Antes, o jogador passou um tempo em Miami, onde postou registros com o rapper Dave e o lateral-esquerdo Alphonso Davies, do Bayern de Munique.

O Real Madrid só retoma os treinos de pré-temporada em julho. Pelo time espanhol, Vinicius Jr. tem 37 gols em 170 jogos. Por lá, são seis títulos no currículo: Campeonato Espanhol (2), Supercopa da Espanha (2), Liga dos Campeões e Mundial de Clubes. Já pela seleção, ele marcou uma vez em 14 partidas.