Vinicius Junior agradece Solari pelas primeiras chances no Real

O atacante Vinicius Junior utilizou as redes sociais para agradecer ao técnico Santiago Solari, demitido nesta segunda-feira do comando do Real Madrid. O treinador foi substituído pelo francês Zinedine Zidane.

"Obrigado por tudo, mister! Por me ajudar desde a minha chegada, pela confiança e pelas oportunidades. Deus sempre o abençoe e mereça tudo de bom em sua vida!", declarou o ex-jogador do Flamengo.

Sem chance com Julen Lopetegui no começo da temporada, Vinicius Junior se tornou titular com Solari, a quem se submetia no time B do Real, então comandado pelo argentino. O atacante, de 18 anos, vestiu 28 vezes a camisa do Real Madrid e marcou quatro gols.

O ex-jogador do Flamengo teve uma lesão no tornozelo direito na semana passada no segundo jogo pelas oitavas de final da Liga dos Campeões diante do Ajax e só deverá retornar aos gramados em dois meses.

Solari, que poderá seguir em outro cargo no Real Madrid, será substituído por Zinedine Zidane, que deixou surpreendentemente a equipe há nove meses, após conquistar o tricampeonato da Liga dos Campeões.

Fora da principal competição da Europa e da Copa do Rei, o Real Madrid concentra suas atenções no Campeonato Espanhol, competição que ocupa a terceira colocação, com 51 pontos, 12 atrás do líder Barcelona.