'Vinícius Junior tem qualidade para lutar' pela Bola de Ouro, diz Carlo Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse nesta terça-feira que o atacante brasileiro Vinícius Jr tem condições de um dia disputar a Bola de Ouro, prêmio que Lionel Messi conquistou na segunda-feira pela sétima vez em sua carreira, superando outros candidatos como o atacante 'merengue' Karim Benzema.

"Vinícius tem qualidade para lutar um dia para conquistar este prêmio (a Bola de Ouro). Benzema, Modric e Courtois e a equipe do Real Madrid têm chances", disse o técnico italiano em entrevista coletiva às vésperas do jogo contra o Athletic Bilbao, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Vinícius Jr "conhece muito bem a sua posição neste elenco, conhece os seus companheiros e não se sente uma estrela porque é humilde. Esta é uma das suas melhores virtudes", acrescentou.

"Se eu pudesse ter escolhido o melhor, teria escolhido Benzema. O segundo teria sido Vinícius, o terceiro Courtois, o quarto Casemiro, o quinto Kroos, o sexto Camavinga... Tenho que respeitar porque falar de Messi significa que ele é o melhor e é uma opinião pessoal", confessou Ancelotti.

Em relação ao jogo no Santiago Bernabéu contra a equipe basca, Ancelotti destacou que o belga Eden Hazard estará com a equipe, embora "precise melhorar sua condição física. Ter minutos, está claro, porque ele vai melhorar. Ele tem de aguentar o momento para ter mais minutos e jogar mais".

O Real Madrid, líder do campeonato espanhol, enfrenta o Athletic Bilbao em uma partida correspondente à 9ª rodada, que foi adiada em um dia devido à convocação dos jogadores sul-americanos do clube merengue para suas seleções pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo do Catar-2022.