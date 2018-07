Vinícius Júnior celebra e dedica primeiro gol pelo Flamengo a Zé Ricardo

Bastante criticado pela torcida e demitido pelo Flamengo no último fim de semana, o técnico Zé Ricardo foi lembrado com carinho por Vinícius Júnior nesta quinta-feira. Um dia depois de marcar seu primeiro gol como profissional pelo clube, na goleada sobre o Palestino-CHI pela Copa Sul-Americana, o jogador fez uma série de agradecimentos a pessoas próximas dele, incluindo o ex-treinador rubro-negro.

"Muito feliz com o gol de ontem. Dedico ele a todos os meus companheiros, que me ajudam sempre no meu dia a dia. Também ao professor Zé Ricardo, que me ajudou bastante e sempre falava que, na hora certa, iria sair o gol. Fui muito feliz por, no primeiro lance do jogo, tocar a bola no Berrío e receber de volta para que eu fizesse o gol", declarou.

O jogador celebrou seu gol fazendo um "coração" com as mãos. Nesta quinta, ele explicou que o gesto foi para sua família, com a qual saiu para comemorar a atuação após a partida no Estádio Luso-Brasileiro.

"Depois do jogo saímos para comemorar, todos muito felizes. Recebi muitas mensagens dos meus amigos e de pessoas próximas que me amam. Todos comemoraram como se fosse uma final de campeonato. Fiquei muito feliz pelo reconhecimento da torcida do Flamengo", comentou.

Já negociado com o Real Madrid, mesmo com a pouca experiência como profissional, o jovem de 17 anos continua se habituando à rotina no time principal do Flamengo. "É tranquilo, o grupo brinca bastante. Estou sempre com os garotos, todos juntos nas concentrações e nas viagens. Desde que cheguei aqui, todo mundo me passa confiança, pedem para que eu vá para dentro, como fazia na base. Só tenho a agradecer a todos os meus companheiros e à comissão técnica."