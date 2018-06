Vinicius Junior chora e fala em tom de despedida depois de vitória do Flamengo

Ao que tudo indica, a vitória por 2 a 0 do Flamengo sobre o Paraná neste domingo, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi a última partida do atacante Vinicius Junior no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Emocionado após o triunfo, a joia rubro-negra retribuiu o carinho dos fãs e falou em tom de despedida.

+ TEMPO REAL - Flamengo 2 x 0 Paraná

Apesar do "fica, Vinicius" entoado por boa parte dos mais de 50 mil torcedores presentes no Maracanã, o atacante disse que a sua permanência não depende dele e indicou que a partida deve ter sido a última diante dos rubro-negros. Negociado com o Real Madrid, ele deve se apresentar ao clube espanhol no próximo mês, após a Copa do Mundo na Rússia.

"Agradeço muito ao (Carlos) Noval (diretor de futebol), que está pedindo para eu ficar, mas não é comigo. Hoje (domingo) posso estar me despedindo da maior torcida do mundo, ao lado da minha família", disse Vinicius Junior, claramente emocionado, ao canal Premiere. "É o clube que sempre me ajudou, me tirou de São Gonçalo, me deu uma vida melhor, cuidaram de mim. Só tenho que gradecer a todos que me ajudaram desde que cheguei ao Flamengo", acrescentou.

Ele não conteve as lágrimas depois que foi até a torcida retribuir o carinho. Tirou fotos com os fãs, jogou a camisa, ganhou faixa com seu nome e se jogou nos braços da galera. Dentro do estádio, o Flamengo colocou à venda copos com o rosto de Vinicius Junior como uma forma de guardar uma recordação do jogador formado na Gávea. Em campo, a joia rubro-negra não teve atuação de destaque, mas incomodou a defesa do Paraná com dribles. Ele tem quatro gols no torneio nacional e é o artilheiro do time na temporada com 10.

Vinicius Junior deve fazer a sua última partida com a camisa do Flamengo nesta quarta-feira, quando o líder da competição enfrenta o Palmeiras no estádio Allianz Parque, em São Paulo, às 21 horas, pela 12.ª rodada.