Vinicius Júnior comenta sobre sensação de voltar aos treinos após confinamento

O meia-atacante brasileiro Vinicius Júnior admitiu nesta sexta-feira a dificuldade em voltar aos treinos com o elenco do Real Madrid depois de dois meses de confinamento na Espanha, tendo que respeitar as restrições impostas para evitar a propagação da covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

"Estamos fazendo um pouco de tudo: academia, bola, mobilidade. É um grande passo para nós. Temos que sentir a bola, já que faz tempo que não jogávamos e estávamos todos juntos. O mais importante é aproveitar o momento, embora seja um pouco diferente. Treinar assim é difícil e parece um pouco como quando estamos voltando de lesão", explicou o ex-Flamengo, em entrevista à TV do clube espanhol.

O Real Madrid paralisou os treinos em 12 de março, por causa da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Dois dias depois, o presidente do governo do país, Pedro Sánchez, decretou estado de emergência e o confinamento obrigatório da população.

Nesta segunda-feira, depois de todos os jogadores, integrantes da comissão técnica, dirigentes e funcionários terem sido testados para o patógeno, a equipe comandada pelo francês Zinedine Zidane voltou aos treinos individuais, no CT do clube.