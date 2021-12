Vinícius Junior é avaliado em R$ 960 milhões e está entre jovens mais valorizados, diz estudo

Vivendo grande momento com a camisa do Real Madrid, Vinicius Junior está entre os jovens atacantes mais valorizados do futebol mundial. É o que aponta o Observatório de Futebol CIES, que utiliza algoritmos para analisar atletas e seus impactos dentro e fora das quatro linhas. De acordo com um estudo publicado pela organização, o atacante de 21 anos vale cerca de 150 milhões de euros (R$ 960 milhões) em uma potencial transferência na janela de janeiro.

Ainda de acordo com a pesquisa, o brasileiro está empatado em valor de mercado com os atacantes Erling Haaland, sensação do Borussia Dortmund, e da joia Phil Foden, xodó de Guardiola no Manchester City. Vale ressaltar que a lista possui apenas atletas com menos de 23 anos que atuam nas cinco principais ligas da Europa (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França).

Kylian Mbappé, astro da seleção francesa e do Paris Saint-Germain, também aparece entre os mais bem avaliados, com um valor de 80 milhões de euros (R$ 513,7 milhões). No entanto, o companheiro de Messi e Neymar aparece atrás de outras promessas, como Greenwood e Sancho, do Manchester United, Ferran Torres, do City, e João Félix, do Atlético de Madrid, todos com números a partir de 100 milhões.

Para formular o ranking, a pesquisa se baseia em questões técnicas, como números dos atletas na temporada e o nível da liga em qual atua. A idade e o tempo de contrato do jogador também são levados em consideração. Os mais jovens e com vínculo mais extenso tendem a ter um valor mais alto.

Na última pesquisa, Vinicius Junior aparecia na 18ª posição, com valor estimado em 104,4 milhões de euros (R$ 670,4 milhões), o brasileiro mais bem posicionado. O líder era Foden, atingindo um número de mercado de 190 mi de euros (R$ 1,2 bilhão).

Contratado por 45 milhões de euros (R$ 164 milhões na cotação da época) junto ao Flamengo em 2017, ainda com 16 anos, Vinicius Junior tem contrato com o Real Madrid até julho de 2024 e já conversa com o clube por uma renovação. O atacante já soma 12 gols e cinco assistências em 21 partidas nesta temporada.

Confira a lista dos atacantes sub-23 mais bem avaliados pelo Observatório de Futebol CIES

Erling Haaland-NOR (Borussia Dortmund) - 150 milhões de euros

Vinicius Junior-BRA (Real Madrid) - 150 milhões de euros

Phil Foden-ING (Manchester City) - 150 milhões de euros

Mason Greenwood-ING (Manchester United) - 140 milhões de euros

Jordan Sancho-ING (Manchester United) - 130 milhões de euros

João Félix-POR (Atlético de Madrid) - 100 milhões de euros

Kyçian Mbappé-FRA (PSG) - 80 milhões de euros

Moussa Diaby-FRA (PSG) - 80 milhões de euros

Yerémi Pino-ESP (Villarreal0 - 80 milhões de euros