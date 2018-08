Vinicius Junior é relacionado para estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol

O atacante brasileiro Vinicius Junior foi relacionado para a estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol. O time fará o primeiro jogo na competição neste domingo, às 17h15 (de Brasília), contra o Getafe, no estádio Santiago Bernabéu.

O jovem jogador foi contratado pela equipe no ano passado, mas chegou a Madri apenas no segundo semestre deste ano pois foi quando completou 18 anos. O ex-atacante do Flamengo foi inscrito no time B, junto com os outros atletas da base, mas isso não o impede de atuar na equipe principal. A manobra é mais uma estratégia para deixar uma vaga extra aberta para estrangeiros no profissional.

Vinicius Junior ficou no banco de reservas na primeira partida da temporada e acabou não entrando em campo na derrota da última quarta-feira para o Atlético de Madrid, na Estônia, na decisão da Supercopa da Europa.

Outra novidade na lista de relacionados para o jogo deste domingo é a presença do goleiro belga Courtois, recém-contratado junto ao Chelsea. O Real Madrid deve ter em campo outros dois brasileiros como titulares: o lateral-esquerdo Marcelo e o volante Casemiro.