Vini Jr e Fabinho entram para a seleção da Liga dos Campeões, e Benzema é eleito o melhor; veja time

Dois dos cinco brasileiros que foram a campo na final da Liga dos Campeões, o atacante Vinícius Júnior e volante Fabinho foram eleitos para a seleção do torneio, que terminou no último sábado com a vitória do Real Madrid, por 1 a 0, sobre o Liverpool, em Paris. O centroavante francês Karim Benzema foi coroado como melhor jogador da competição.

Vini Jr. foi quem balançou as redes para marcar o único gol do time espanhol na grande decisão, levando o Real à sua 14ª conquista da Liga dos Campeões. Ele também foi apontado como melhor jogador jovem da edição. O craque brasileiro terminou a competição com quatro gols, além de ter distribuído seis assistências, apenas uma atrás do meia português Bruno Fernandes, do Manchester United.

Benzema também chegou a fazer o dele na final em Paris, mas a arbitragem assinalou impedimento. O tento faria o atacante francês chegar ao seus 11º gol em mata-matas do torneio, quebrando o recorde de Cristiano Ronaldo. Ele ficou com a artilharia da competição, com 15 gols.

Decisivo nas classficiações contra o Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester City, o goleiro Thibaut Courtois desbancou Alisson, do Liverpool, e foi outro jogador merengue a ser eleito para o time ideal da Liga dos Campeões. "Vilão" do Brasil nas quartas de final da Copa da Rússia, em 2018, o arqueiro belga viveu sua melhor temporada com a camisa do Real, sendo eleito craque do jogo na decisão. O croata Luka Modric foi outro do madrilenho a figurar entre os melhores do torneio.

Vice-campeão, o Liverpool também emplacou quatro jogadores na seleção. Além de Fabinho, o lateral-direito Alexander-Arnold, o zagueiro Van Dijk e o lateral-esquerdo Robertson foram escolhidos. Também jogadores de clubes ingleses, Rudiger e De Bruyne, de Chelsea e Manchester City, respectivamente, foram colocados entre os 11 com os melhores desempenhos. A lista é completada por Mbappé, do PSG

Confira a seleção da Liga dos Campeões 2021/2022

Goleiro: Courtois (Real Madrid).

Laterais: Alexander-Arnold (Liverpool) e Robertson (Liverpool).

Zagueiros: Rudiger (Chelsea) e Van Dijk (Liverpool).

Meias: Fabinho (Liverpool), Modric (Real Madrid) e De Bruyne (Manchester City)

Atacantes: Vinícius Júnior (Real Madrid), Benzema (Real Madrid) e Mbappé (PSG)