Vinícius Junior faz golaço e Real Madrid bate o Leganés na Copa do Rei

Com uma bela atuação de Vinícius Junior, o Real Madrid venceu o Leganés, por 3 a 0, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei. A partida de volta será dia 16.

Com apenas quatro titulares em campo - Sergio Ramos, Casemiro, Lucas Vasquez e Benzema, o Real Madrid se expôs, ao buscar o ataque e abriu espaço para o Leganés levar trabalho para o goleiro Navas. Depois de algumas chances perdidas e de alguns sustos tomados, Sergio Ramos abriu o placar, cobrando pênalti, aos 44 minutos de jogo.

No segundo tempo, o Real foi mais concentrado e obteve vantagem com facilidade. Sempre pelo lado esquerdo, Vinícius Junior foi muito acionado e não decepcionou. Foi dele a assistência para o segundo gol do time, marcado por Lucas Vasquez, aos 23 minutos.

Mas o lance mais espetacular do jogo veio aos 32 minutos. Vinícius Junior acertou um lindo voleio de perna direita, após bola alçada na área. O gol foi bastante festejado pelo brasileiro e por seus companheiros de equipe.

OUTROS RESULTADOS

Em outro jogo desta quarta-feira pelas oitavas de final, o Getafe venceu o Real Valladolid, por 1 a 0, gol marcado por Angel Rodriguez, aos 45 minutos do segundo tempo. O time joga pelo empate no duelo do dia 16.

Villarreal e Espanyol empataram por 2 a 2. Jogando fora de casa, o Espanyol chegou a abrir 2 a 0 no placar. Sergi Darder fez o primeiro gol do jogo, ao acertar bonito chute rasteiro, após falha da zaga adversária. Alex Lopez fez 2 a 0, aos 27 minutos do segundo tempo.

A reação do Villarreal veio no fim da partida. Karl Toko Ekambi e Carlos Bacca, ambos de cabeça, garantiram pelo menos o empate para o time diante de sua torcida. Os dois times vão com chances semelhantes para a partida decisiva do dia 17.