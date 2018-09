Vinícius Júnior marca dois gols em empate do time B do Real Madrid

Ainda em busca de seu espaço no Real Madrid, o jovem Vinicius Junior mostrou sua qualidade pelo time B do clube neste domingo. Em clássico diante da equipe B do Atlético de Madrid, o ex-atacante do Flamengo marcou duas vezes e foi fundamental no empate por 2 a 2, pela terceira divisão do Campeonato Espanhol.

No confronto válido pela segunda rodada da competição, o Atlético saiu na frente com o gol de Samuel Araújo, logo aos quatro minutos de partida. Não demorou, porém, para que o Real buscasse o empate. Após bela jogada pela esquerda, Vinícius Júnior recebeu na área e tocou na saída do goleiro, aos 11.

O mesmo Vinicius Junior foi o responsável pela virada ainda no primeiro tempo. Aos 27 minutos, o atacante recebeu pela esquerda e arriscou de fora da área, no ângulo, para marcar um golaço. Na etapa final, porém, Darío Poveda marcou o segundo do Atlético e deixou tudo igual.

Destaque em campo, Vinicius Junior foi bastante perseguido pelos marcadores e se envolveu em um lance curioso na etapa final. Após se enrolar com Tacchi, aos 36 minutos, o brasileiro levou uma mordida na cabeça do rival. Ambos levaram o cartão amarelo pelo lance.