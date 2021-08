Vinicius Junior marca duas vezes e livra Real Madrid de derrota para o Levante

O Real Madrid ficou perto de conhecer a primeira derrota no Campeonato Espanhol logo na segunda rodada, disputada neste domingo, mas Vinícius Júnior não deixou isso acontecer. O atacante brasileiro entrou no gramado do Cidade de Valência aos 13 minutos do segundo tempo, quando os merengues perdiam por 2 a 1 para o anfitrião Levante, e fez dois gols para buscar o resultado duas vezes, em partida que terminou empatada por 3 a 3, com o zagueiro Rúben Vezo improvisado como goleiro dos donos da casa após a expulsão Aitor Fernández.

O Real Madrid deu sinais de que poderia protagonizar um jogo eletrizante, pois abriu o placar ainda aos quatro minutos, com Gareth Bale, que recebeu de Benzema e bateu cruzado para superar Fernández. Depois disso, no entanto, instaurou-se uma escassez de lances interessantes que durou por boa parte do primeiro tempo, não à toa o jogo foi para o intervalo com o gol de Bale como a única finalização no alvo dos dois times.

A animação que faltou durante a etapa inicial foi entregue nos primeiros momentos do segundo tempo, mas não pelos merengues. Com apenas um minuto de bola rolando, Roger Martí recebeu passe na área e chutou em cima de Courtois, mas a bola passou e correu devagar para morrer dentro do gol. A virada saiu aos 12, após chute de primeira de Campaña.

No minuto seguinte ao segundo gol adversário, Ancelotti colocou Vinicius Júnior, Rodrygo e Asensio nos lugares de Bale, Hazard e Isco. A partir daí, a história do jogo começou a mudar, pois Vinicius Junior estava em um dia inspirado e passou a infernizar a vida do Levante assim que pisou no gramado.

O show do atacante brasileiro começou aos 27 minutos, em parceria com o compatriota Casimiro. No lance, o volante puxou o contra-ataque com um belo lançamento, e o jovem de 21 anos venceu Miramón na corrida antes de invadir a área e tocar de pé esquerdo para empatar o jogo.

Sem se intimidar, o Levante voltou a ficar em vantagem aos 33 minutos, quando Pier aproveitou a sobra após cobrança de falta e marcou o terceiro gol dos donos da casa. Enquanto alguns jogadores merengues pareciam não ter forças para reagir novamente, Vinicius Junior mostrava o contrário. Então, aos 39, ele invadiu a área pelo lado esquerdo e deu um toque de categoria, marcando um golaço.

Dois minutos depois, o brasileiro já estava pronto para brilhar em outro contra-ataque quando o goleiro Airtor Fernández colocou a mão na bola no meio de campo e acabou expulso. Como o Levante já havia feito todas as substituições permitidas, o zagueiro Rúben Vezo assumiu a posição até o fim da partida. O Real Madrid não conseguiu aproveitar a ausência de um goleiro de origem na área adversária e teve que se contentar com o empate.