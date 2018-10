Vinícius Junior marca gol em empate do Real Madrid B, mas é expulso por simulação

O atacante brasileiro Vinícius Junior causou polêmica neste domingo na Espanha. Fora do time principal do Real Madrid que perdeu em casa para o Levante, no dia anterior, o ex-jogador do Flamengo fez o gol do empate da equipe B contra o Celta B por 1 a 1, em Vigo, pela terceira divisão do Campeonato Espanhol, e foi expulso poucos minutos depois ao receber o segundo cartão amarelo por simular uma falta.

O Celta abriu o placar no primeiro tempo com um bonito gol de Víctor Pastrana. Em desvantagem, o Real Madrid Castilla, como é chamado o time B, passou a apostar no talento e na velocidade do brasileiro de 18 anos. Os jogadores do time de Vigo não tiveram outro jeito de parar Vinícius Junior que não fosse nas faltas. Nervoso, o ex-flamenguista encarou um rival e levou o primeiro cartão amarelo.

E foi em uma dessas faltas que Vinícius Junior empatou o jogo. Aos 38 minutos do segundo tempo, em uma cobrança na entrada da área, o atacante colocou a bola no ângulo do goleiro rival. O problema aconteceu pouco tempo depois, aos 41, quando recebeu o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho por simular uma falta.

Ao deixar o gramado, Vinícius Junior resolveu provocar os adversários. Foi encarado pelos jogadores do Celta e a confusão começou. O brasileir saiu mostrando o escudo do Real Madrid e os ânimos precisaram ser contidos em campo.