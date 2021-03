Vinícius Junior marca no fim e salva Real Madrid de derrota para a Real Sociedad

Um gol de Vinícius Junior aos 44 minutos do segundo tempo garantiu pelo menos o empate por 1 a 1 ao Real Madrid diante da Real Sociedad, nesta segunda-feira, em Madri, no Estádio Alfredo Di Stéfano, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado foi interessante para o líder Atlético de Madrid, que, com 58 pontos e um jogo a menos, viu o time de Zinedine Zidane chegar apenas aos 53 pontos e se igualar ao Barcelona.

O Real foi melhor o tempo todo na partida, mas falhou demais nas armações das jogadas e nas finalizações, ao sentir demais a ausência do poder de definição de Benzema. Aos 22 minutos, Mariano Diaz chegou a acertar o travessão, enquanto, aos 26, Casemiro por pouco não acertou um belo chute de fora da área.

A Real Sociedad abriu o placar aos dez minutos da etapa final em uma das poucas vezes em que incomodou o goleiro Courtois. Nacho Monreal cruzou da esquerda e Cristian Portu, com enorme felicidade, acertou uma linda cabeçada sem a menor chance de defesa para o goleiro belga.

A partir daí, mesmo nervoso e sem muita organização, o Real buscou o empate, que só veio aos 44 minutos, com o brasileiro Vinícius Junior, que havia entrado aos 16 minutos da etapa final. Após jogada bem armada pelo lado direito, Lucas Vazquez cruzou para a área e o ex-jogador do Flamengo surgiu livre no meio da zaga da Real Sociedad para garantir pelo menos um ponto na classificação.