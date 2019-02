Vinicius Junior marca, Real Madrid derrota Alavés em casa e encosta no Atlético

Com atuação decisiva de Vinicius Junior, o Real Madrid não teve dificuldades para despachar o Alavés por 3 a 0 neste domingo, no Santiago Bernabéu, em duelo da 22.ª rodada do Campeonato Espanhol, e se aproximou do vice-líder Atlético de Madrid.

O resultado levou o time merengue, terceiro colocado, aos 42 pontos, dois a menos que o Atlético, e também ajudou a encurtar a distância para o líder e arquirrival Barcelona. Agora, oito pontos separam os dois rivais, que se enfrentam na próxima quarta-feira no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, no Camp Nou.

Apesar da derrota e de estar em queda livre na competição - foi o terceiro revés seguido -, o Alavés segue firme na briga por um lugar nas competições europeias. É o sétimo colocado, com os mesmos 32 pontos de Betis e Getafe, que aparecem à frente em virtude do saldo de gols superior.

Titular mais uma vez, Vinicius Junior, que formou o ataque com Bale e Benzema, participou de dois dos três gols. O brasileiro iniciou a jogada do primeiro tento, marcado por Benzema, e deixou o seu na sequência, em chute rasteiro que morreu no canto esquerdo. Foi o primeiro gol do jovem atacante no Campeonato Espanhol. Ele já havia marcado duas vezes, ambas em duelos da Copa do Rei. Vinicius Junior foi substituído por Isco logo após balançar as redes e saiu de campo aplaudido pela torcida.

Mariano Díaz, de peixinho, fez o terceiro e selou o triunfo, que poderia ter sido ainda mais tranquilo caso o time merengue não relaxasse no segundo tempo, etapa em que foi pressionado pelo adversário. O Alavés assustou duas vezes com o argentino Calleri, ex-atacante do São Paulo.

Também neste domingo, o Eibar, décimo colocado, com 29 pontos, derrotou o Girona, na 15º posição, com 24 pontos, por 3 a 0 em casa, no estádio Ipurúa. O duelo entre Rayo Vallecano e Leganés em Madri conclui a rodada nesta segunda-feira.