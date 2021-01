Vinicius Júnior mostra nova tatuagem com crítica ao racismo: 'Lutaremos até o fim'

O ano de 2020 foi marcante na luta contra o racismo. O movimento "Vidas Negras Importam" ganhou ainda mais importância com o assassinato de George Floyd.

O esporte fez diversos movimentos e protestos antirracistas ao longo do ano. E a batalha não cessa em 2021. Vinicius Jr., jogador do Real Madrid, compartilhou em suas redes sociais, sua nova tatuagem, que traz a mensagem: "Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra", famosa frase do Imperador da Etiópia entre 1930 e 1974, Haile Selassie.

A mensagem, que fica na coxa, vem acompanhada do punho fechado apontado para cima, outro símbolo da luta antirracista. O atacante brasileiro reproduziu a mesma imagem em sua publicação no Twitter e completou: "E lutaremos até o fim".

Vini Jr. entra em campo no próximo sábado, no duelo do Real Madrid com o Osasuna, fora de casa. No último sábado, a equipe merengue derrotou o Celta de Vigo, por 2 a 0, e o jogador brasileiro entrou na partida somente na segunda etapa.