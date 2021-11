Vinícius Júnior quer repetir sucesso de Cristiano Ronaldo no Real Madrid após 'escolher clube certo'

Vinícius Júnior já foi colocado como moeda de troca e apontado como "negociação decepcionante" do Real Madrid, no qual chegou a nem ser relacionado em alguns jogos. Após início ruim, o brasileiro dá a volta por cima na atual temporada realizando grandes partidas e se destacando com gols e assistências. Mais maduro aos 21 anos, ele fala em seguir em Madri por muitos anos, diz que fez a escolha certa ao não aceitar proposta do rival Barcelona e espera repetir o sucesso de Cristiano Ronaldo no clube merengue.

Com contrato até 2024, Vini Jr., como é chamado na Espanha, conquistou os companheiros, a torcida e o técnico Carlo Ancelotti por sua alegria e personalidade em campo. O brasileiro virou o "cara" na Espanha pelos dribles e a ousadia, aliados com 17 participações diretas em gols, uma por jogo, e espera repetir a dose nesta quarta-feira, em visita ao Sheriff que pode levar o Real Madrid às oitavas da Liga dos Campeões.

Foram 17 partidas disputadas na atual temporada pelo jovem atacante, com 10 gols e sete assistências. No Campeonato Espanhol, são oito, atrás apenas do artilheiro e companheiro Benzema, com 10. Números suficientes para já convencer o Real Madrid a iniciar tratativas para uma ampliação do vínculo.

Quando se destacou no Flamengo, com somente 17 anos, Vini Jr. foi procurado por Barcelona e Real Madrid e teve de fazer a difícil escolha. Em sua visão, acertou em cheio. "Os dois clubes me procuraram e eu decidi pelo Real Madrid pelo projeto e pelo que fizeram por mim. O clube sempre me encantou, assim como Cristiano Ronaldo e outros jogadores. Escolhi bem e quero seguir aqui por muito tempo", disse ao Larguero.

"Tenho a sorte de ter mais três anos aqui e quero muito mais. Quero fazer uma grande carreira, como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos e Marcelo. Esse é o melhor clube do mundo", seguiu nas juras de amor. "Agora estou com 21 anos, antes era mais novo. Eu vim do Brasil com 18 anos, mal havia jogado um ano no time titular e vim para o Real Madrid, o melhor time do mundo e com muitos grandes jogadores, e vim aprender. Eu aprendi esses anos e vou continuar aprendendo todos os dias."

Com a boa fase, Vini Jr. foi questionado sobre ganhar a Bola de Ouro um dia. Ele não escondeu o sonho, mas manteve a humildade. "Todos os jogadores sonham ser Bola de Ouro algum dia. Eu continuo a trabalhar, tenho muito tempo para fazer muitas coisas, para dar o meu melhor e para estar bem comigo mesmo, que é o mais importante", garantiu. Mas estará na torcida na eleição deste ano, torcendo por um companheiro de Real Madrid.

"Tomara que o Karim (Benzema) ganhe. O Karim é um grande jogador, adoro jogar com ele, ele sempre me ajuda, quero continuar jogando com ele", confessou sem, no entanto, elogiar Mbappé e Haaland, alvos do clube para o próximo ano.

"É um grande jogador", respondeu, sobre o francês. Mas na hora de comparação com Haaland, nem pensou em ver sua posição de titular sob risco. "Eu ficaria com os dois. Podem marcar uma época como o Messi (no Barcelona) o Cristiano Ronaldo ou outros jogadores do Real Madrid."