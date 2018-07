Vinícius Júnior realiza exames médicos para pré-temporada no Real Madrid

Dois dias após o seu desembarque na Espanha, Vinicius Junior iniciou nesta segunda-feira a sua rotina de jogador do Real Madrid. Ao lado dos demais jogadores do elenco do clube espanhol, ele se apresentou para a realização dos exames médicos que antecedem o início das atividades da pré-temporada.

+ Varane se torna 10º atleta a vencer Liga dos Campeões e Copa do Mundo no mesmo ano

+ PSG vai aumentar salário de Neymar para afastar o Real Madrid, diz jornal

+ Dortmund contrata lateral do Real Madrid que disputou a Copa por Marrocos

Vestindo já o uniforme do Real Madrid, Vinicius Junior, assim como o grupo de atletas que se apresentou, fez testes de sangue e urina, realizou antropometria e ainda foi submetido a diversos testes oftalmológicos e biomecânicos em uma clínica da capital espanhola.

A segunda-feira, porém, não foi de apresentação para todo o elenco do Real Madrid. Os jogadores que participaram da Copa do Mundo ainda estão em férias, o que ainda deixa o time bastante desfalcado, não contando com alguns dos seus principais nomes, como Sergio Ramos, Marcelo e Luka Modric.

Os outros ausentes e que deverão se juntar apenas durante o período da pré-temporada nos Estados Unidos foram: Isco, Marco Asensio, Nacho Fernández, Lucas Vázquez, Dani Carvajal, Casemiro, Mateo Kovacic, Raphael Varane, Toni Kroos e Keylor Navas.

Vinicius Junior, porém, já teve um primeiro contato com duas estrelas do setor ofensivo do Real Madrid, o galês Gareth Bale e o francês Karim Benzema, que não participaram da Copa do Mundo. E outros jogadores presentes nesta reapresentação foram Casilla, Luca Zidane, Vallejo, Theo Hernández, Marcos Llorente, Ceballos, Borja Mayoral, Odegaard, Valverde, De Tomás e Lunin.

O primeiro compromisso do Real Madrid na sua pré-temporada será em 31 de julho, quando o time vai enfrentar o Manchester United, em Miami, pela International Champions Cup, um torneio amistoso. Já a estreia na temporada 2018/2019 está marcada para 15 de agosto, em Tallin, na Estônia, contra o Atlético de Madrid, pela Supercopa da Europa.

Vinicius Junior foi contratado pelo Real Madrid em maio de 2017, quando ainda tinha 16 anos, por 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões na cotação da época), junto ao Flamengo. O clube espanhol precisou esperar o atacante completar 18 anos, o que aconteceu na última quinta-feira, para poder contar com o futebol dele. A apresentação oficial do atacante no clube está marcada para quinta-feira.