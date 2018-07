Vinícius Júnior será titular do Real Madrid contra o Manchester United

Vinícius Júnior acabou de chegar ao Real Madrid, mas parece já ter caído nas graças do também recém-chegado técnico Julen Lopetegui e o ex-atacante do Flamengo deverá ser titular do clube espanhol na partida contra o Manchester United, nesta terça-feira, às 21h, no estádio Hard Rock, em Miami.

A partida faz parte do torneio amistoso International Champions Cup disputado entre os clubes europeus nos Estados Unidos. Segundo o jornal AS, o brasileiro, contratado por 45 milhões de euros (R$ 195 milhões) tem chamado a atenção da comissão técnica nos treinamentos e por causa disso, iniciará o jogo ao lado de Gareth Bale e Karim Benzema.

"Vinícius é um garoto jovem e muito bom para a idade que tem. É nosso jogador e terá os minutos (em campo) que considerarmos que é certo. Queremos trabalhar com ele para o futuro e ajudá-lo a se adaptar ao futebol europeu. O importante é que esteja trabalhando conosco no dia a dia", disse Lopetegui.

Existe ainda a dúvida se Vinícius manterá a posição, já que o Real Madrid está no mercado atrás de contratações para o ataque. Vale lembrar que o clube merengue perdeu Cristiano Ronaldo para a Juventus e a ideia da diretoria é ir atrás de um nome de peso para a posição.