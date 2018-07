Vinicius luta para se manter como titular do Palmeiras

SÃO PAULO - Ameaçado de perder a posição de titular no Palmeiras, depois da recente contratação de Alan Kardec, o jovem atacante Vinicius acredita que está evoluindo bastante na atual temporada e disse não se abalar com a pressão de brigar por um lugar no time.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Vinícius está prestes a completar 20 anos - faz aniversário no dia 3 de agosto. Apesar de ser titular do time nos últimos tempos, ele ainda luta para conquistar a confiança da torcida palmeirense.

Diante do Guaratinguetá, no sábado, pela Série B, Vinicius deve ser mantido como titular ao lado de Leandro. Enquanto isso, o técnico Gilson Kleina chega até a ensaiar o time com três atacantes, colocando Alan Kardec no lugar do volante Charles.

"Minha vida sempre foi assim, um desafio atrás do outro. Falar aqui fora não adianta nada, o futebol é dentro das quatro linhas. Ninguém sabe o que acontecerá no gramado. No jogo passado (contra o Figueirense), marquei um gol e agora o Kleina está treinando com três atacantes. Espero que o Alan (Kardec) deslanche a fazer gols, assim como eu e o Leandro também. Torço pelo sucesso de todos", afirmou.

Vinícius até faz campanha por Alan Kardec entre os titulares. "Com um homem parado na frente, sempre vai ser melhor, principalmente para mim, que tenho a característica de vir com a bola de trás. Vou ter uma referência para as jogadas de linha de fundo. Se não tem um jogador na frente, às vezes não dá tempo de o Leandro chegar. Acho que melhorou bastante com o Kardec."

Mas, para se manter no time, ele sabe que precisa continuar melhorando. "Eu noto essa evolução, pois a cada dia que passa estou evoluindo em alguma coisa. Hoje, os gols estão saindo naturalmente, os passes também. Me sinto privilegiado por ajudar a equipe", avaliou o garoto.