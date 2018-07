Vinícius Pacheco deve substituir Michael no Flamengo O meia Vinícius Pacheco deverá ser o substituto de Michael no jogo decisivo de quarta-feira, contra o Corinthians, no Pacaembu, pela Copa Libertadores. Pacheco atuou no time principal do Flamengo durante o treino desta sexta-feira, no Centro de Treinamento Ninho do Urubu.