Vinícius pede Fluminense ofensivo para se recuperar no Carioca

No que depender do meia Vinícius, o ataque é o melhor remédio para conseguir o resultado. "O Fluminense quer estar sempre brigando lá em cima da tabela. Nós temos que vencer o Resende para apagar esses dois resultados negativos. Temos que atacar, levar perigo ao time adversário. Temos que trabalhar bem para chegar bem no domingo e voltar a vencer no Campeonato Carioca."

Com as derrotas, o Fluminense deixou a liderança do Carioca e hoje sequer estaria classificado para a próxima fase, somente na quinta colocação. E Vinícius nega que esta queda de rendimento tenha a ver com a reformulação de elenco, já que o clube trouxe diversos jovens jogadores para esse ano, inclusive o próprio meia.

"Eu não vou falar pelos outros. Vou falar por mim. Se eu estou aqui, tenho que ser cobrado como todos. Tenho responsabilidade e enquanto estiver aqui vou fazer de tudo para ajudar o Fluminense", comentou. "Venho buscando meu espaço e fazendo o meu melhor nos treinos para jogar. E o Cristóvão está reparando nisso. Quero retribuir essa confiança com títulos, gols e passes importantes. Meu objetivo é ser campeão carioca."