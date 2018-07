Vinícius quer seguir titular no Fluminense e sonha com gol no Maracanã Apesar da boa atuação na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, no sábado, o meia Vinícius disse nesta segunda-feira que não sabe se será novamente titular no próximo final de semana, quando as duas equipes irão decidir uma das vagas na final do Campeonato Carioca. O jogador lembrou da forte concorrência no meio-campo, mas não escondeu a vontade de permanecer na equipe.