Vinícius ressalta importância do estadual para o Atlético-MG: 'Entra para ganhar'

Autor de um dos gols da vitória por 2 a 0 do Atlético Mineiro sobre o Tupi, neste sábado, no Independência, o meia Vinícius disse que o Campeonato Mineiro não deixa de ser importante para o clube. O técnico Levir Culpi poupou a maior parte dos titulares por causa do jogo de ida da terceira fase preliminar da Copa Libertadores, contra o uruguaio Defensor, fora de casa, na quarta-feira.

"Claro que a Libertadores é o mais importante, mas não podemos desmerecer o Campeonato Mineiro. O Atlético-MG entra sempre para ser campeão e quero muito buscar esse título", disse Vinícius após o jogo.

O meia aproveitou para comemorar o gol marcado. "Fico muito feliz, venho procurando meu espaço, sempre respeitando os meus companheiros. Confiança, no futebol, a gente pega jogando e estamos tendo a oportunidade de jogar dois campeonatos", comentou Vinícius.

Com o triunfo sobre o Tupi, o Atlético-MG assumiu provisoriamente a liderança da competição, com 16 pontos, dois a mais do que América-MG e Cruzeiro. Os rivais de Belo Horizonte vão se enfrentar neste domingo, portanto só um empate entre eles mantém o time de Levir na ponta da tabela.

"Conversamos com os atletas que a vitória hoje seria muito importante. Momentaneamente, claro que ainda temos jogos na rodada, mas assumimos a liderança e isso é bacana. É o que almejamos, então estamos dentro dos nossos objetivos, mesmo com as dificuldades", discursou o técnico.