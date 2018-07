Vinicius treina entre os titulares e deve jogar pelo Fluminense O técnico Ricardo Drubscky ainda não confirmou a escalação do Fluminense para o duelo com o Atlético Mineiro, domingo, no Mané Garrincha, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, mas indicou nesta sexta-feira que o meia Vinicius é o favorito para ficar com a vaga do atacante Kenedy, desfalque por estar à serviço da seleção brasileira Sub-20.