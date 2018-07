Vinícius volta a treinar dentro de campo no Palmeiras

SÃO PAULO - O atacante Vinícius voltou a campo nesta quinta-feira, após dez dias de tratamento para curar uma lesão no joelho e no tornozelo direitos. O jogador correu em torno do gramado durante o treino do Palmeiras e, apesar da recuperação, não deve ter condições de jogo para ser escalado conta o Paysandu, neste sábado, pela Série B.

Na atividade desta quinta-feira, apenas o meia chileno Valdivia e o volante uruguaio Eguren não participaram do treino. Os dois só devem retornar ao trabalho normal no Palmeiras nesta sexta, após terem integrado as seleções dos seus países em amistosos internacionais no meio da semana.

Todo o restante do elenco palmeirense treinou normalmente, inclusive os jogadores que participaram da vitória por 1 a 0 sobre o Joinville na última terça-feira. Até mesmo alguns atletas que preocupavam a comissão técnica pelo desgaste físico, como Leandro e Charles, ou por pancada sofrida, como Mendieta, estiveram no treino em campo reduzido.

Nesta sexta-feira o técnico Gilson Kleina vai definir o time para a partida de sábado. Segundo informações do clube, cerca de oito mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para o confronto que acontecerá no estádio do Pacaembu.