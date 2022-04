Vinícius Zanocelo pede Santos mais focado, mas valoriza empate fora de casa

Um dos poucos destaques no empate burocrático que marcou a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, Vinícius Zanocelo reconheceu a dificuldade da equipe paulista no Maracanã, neste sábado, diante do Fluminense, mas pediu cautela com o momento da equipe.

"Não tem que comemorar empate, pois viemos aqui em busca dos três pontos. Mas enfrentamos o Fluminense, atual campeão carioca. Eles têm um time forte e entrosado", afirmou o meio-campista.

Zanocelo gostou da postura da equipe no primeiro tempo, quando o Santos criou algumas chances de abrir o marcador. Ele mesmo criou a melhor oportunidade de gol ao se desvencilhar do zagueiro Manoel e chutar cruzado para Fábio defender.

"Fizemos um primeiro tempo melhor do que o segundo. Infelizmente não conseguimos manter o ritmo e saímos com o empate. Mas acho que o resultado, fora de casa, também precisa ser valorizado, pois não é fácil jogar aqui no Rio", comentou.

O zagueiro Maicon, que teve uma atuação de destaque quando o Fluminense apertou o cerco em busca do gol da vitória, lembrou também da qualidade do rival e da personalidade do time santista. "Conseguir um bom resultado fora de casa é sempre importante, ainda mais contra um time como o Fluminense, que está entre os melhores do Brasil", disse o jogador.

Depois de conseguir o empate fora de casa, o Santos tem um desafio já no meio de semana, mas pela Copa Sul-Americana. A equipe da Vila Belmiro terá pela frente o Unión La Calera em casa e tem a obrigação de vencer, pois perdeu na estreia do torneio para o Banfield, da Argentina.