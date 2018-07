Vinte anos depois, Dunga volta a erguer a taça da Copa do Mundo

PORTO ALEGRE - Dunga, o capitão do tetracampeonato mundial da seleção brasileira, na Copa do Mundo de 1994, voltou a levantar a taça neste sábado. O troféu foi oficialmente apresentado na manhã deste sábado, em Porto Alegre, onde fica exposto para visitação até este domingo. O evento faz parte do Tour da Taça, que já passou por 89 países.

Ao relembrar o gesto feito em 1994, em Los Angeles, Dunga se emocionou. Em uma cerimônia fechada para a imprensa e convidados, o capitão do Tetra ergueu novamente sobre a cabeça a taça de 36,8 centímetros de altura e pouco mais de seis quilos, feita de ouro maciço 18 quilates, com a base de malaquita.

"Eu nem dormi direito esta noite, relembrando deste dia, em 1994", disse o ex-capitão, que é um dos 20 capitães de seleções que conquistaram a oportunidade de levantar o troféu, construído em 1974.

A taça chegou ao Brasil na última segunda-feira (21) para a Copa do Mundo. O primeiro local em que foi exposta no país foi o Maracanã, no Rio, onde foi recebida pelo capitão do tri, Carlos Alberto Torres.

Na capital gaúcha, a Taça pode ser vista no Barra Shopping Sul, das 9h às 21h. De Porto Alegre, o troféu viaja para Belo Horizonte, onde será exposto nos dias 28 e 29.