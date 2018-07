Violência entre torcedores marca clássico entre Flamengo e Vasco

* Notícia atualizada às 21h48

Torcedores do Flamengo e do Vasco entraram em conflito em São Gonçalo neste sábado, pouco antes de começar a partida entre os clubes pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O saldo foram duas pessoas baleadas, de acordo com a Polícia Militar, que não soube informar o estado de saúde das vítimas. Eles foram encaminhados para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca.

Mais cedo, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que prendeu no final da tarde 71 torcedores da Torcida Força Jovem Vasco e apreendeu 6 menores que estavam com eles, enquanto o grupo se concentrava em São Cristóvão, sede da torcida, antes do jogo.

Os torcedores foram apreendidos com fogos de artifício, soco-inglês, bastão de madeira, protetor bucal, faca e celular, o que levou à suspeita de que armariam uma emboscada para os adversários, segundo a Polícia Militar. A Torcida Força Jovem Vasco está proibida de assistir aos jogos do time no estádio pela Justiça, após confusões em jogos anteriores.

Os 71 integrantes da torcida organizada foram encaminhados para o Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, onde receberão a decisão do juiz se irá liberá-los ou não, informou a assessoria da PM.