Virada Esportiva: skate, drift e outros esportes agitam o fim de semana

A Virada Esportiva 2019 acontecerá neste final de semana, nos dias 23 e 24 de novembro, em pelo menos mil locais por toda a cidade de São Paulo. De acordo com a Secretaria Mundial de Esportes e Lazer, a 13ª edição do evento terá mais de duas mil atrações gratuitas. Futebol, skate, drift, escalada e até corrida de carrinho de rolimã será realizados. No total, serão 120 modalidades.

O evento teve um investimento de R$ 3 milhões e contará com atividades para crianças, adultos, pessoas de terceira idade e também atividades acessíveis, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Também será realizada atividade digitais, o E-Sports, além de danças típicas, dentre outras atrações. Na Vila Mariana está marcada até uma corrida de carrinho de rolimã. Saiba o que terá em alguns dos principais pontos da cidade. A programação completa está disponível no site da Prefeitura de São Paulo.

PACAEMBU

A Praça Charles Miller e o Estádio do Pacaembu vão receber parede de escalada, futebol feminino e será instalada uma Arena UFC para a para a realização de oficinas de lutas para todas as idades, que contará com a presença do lutador Rodrigo Minotauro.

No sábado à noite, haverá um evento de wingsuit, que é um macacão com "asas" usado por paraquedistas para voos de alta performance. Eles saltarão, com um macacão com asas iluminadas, de um helicóptero e irão pousar no gramado do estádio. No domingo de manhã, acontecerá um treinamento de goleiros, organizado pelo ex-goleiro Zetti, com passagens por São Paulo, Santos e seleção brasileira. Ainda terá um campeonato de CrossFit.

PARQUE DO CARMO

É o local que, tradicionalmente, mais atrai fãs de esportes radicais. Neste ano, o Parque do Carmo vai ter parede de escalada, tirolesa, arvorismo, rapel, parkour, slackline e brinquedos infláveis.

LARGO DA BATATA

O Largo da Batata será o local dos esportes de praia. O espaço receberá futevôlei, vôlei de praia, beach tênis, peteca, hand beach, beach rugby, frisbee e frescobol. O local, que fica na região de Pinheiros, também receberá atrações para os skatistas. O Festival Skate Weekend Experiente reunirá clínicas, disputas, exposição de skates, jump sessions e cinema ao ar livre. A arena do evento contará com um paredão de madeira de 6 metros de altura, que servirá de palco de competição no Desafio Wall Ride, no domingo, com skatistas convidados. E durante o evento será apresentado em primeira mão o documentário “The Tony Alva Story”, que conta a história de Tony Alva, de 62 anos de idade, o skatista profissional mais velho do mundo.

CENTRO DE SÃO PAULO

O prédio da Prefeitura de São Paulo receberá o “Slackline na madrugada”. O esporte de equilíbrio sobre uma fita elástica esticada entre dois pontos fixos, será realizado na madrugada de sábado, com a travessia ocorrendo entre o prédio da Prefeitura e o da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). Haverá também um passeio de skatistas e patinadores de oito quilômetros que sairá da Praça do Patriarca e vai até a Praça da Luz.

PRAÇA ROOSEVELT

Uma pista de patinação retrô embalada por músicas dos anos 80 será montada para crianças a partir de 5 anos. Os praticantes de hoverboard também terão uma pista exclusiva, para crianças acima de 7 anos. Uma pista street receberá os praticantes de patins e skate.

PARQUE DO IBIRAPUERA

O parque mais conhecido da cidade vai reunir os fãs do bodybuilding na Arena Arnold, que receberá a visita de celebridades fitness e atletas de diversas modalidades. O espaço de 1.800 m² dentro do parque receberá cinco modalidades para que o público possa experimentar e vivenciar o esporte de força como: Luta de Braço, Pole Dance, Espaço Inclusão e Espaço Kids.

ESTAÇÃO DA LUZ

A estação da Luz será palco do Drift, um evento automobilismo que consiste em delizar nas curvas escapando a traseira e girar o volante para que as rodas dianteiras estejam sempre em uma direção oposta a curva e que é marcado por muita emoção. O evento contará com alguns dos principais nomes do esporte do Brasil e do exterior. O evento acontecerá no sábado, das 10h às 13h, e no domingo, das 9h às 15h.

PARADESPORTO NA VIRADA CULTURA

O Parque do Ibirapuera vai contar também com um espaço especial onde o público poderá vivenciar esportes como o futebol de cego, sendo guiados apenas pelo som da bola, Basquete em cadeira de rodas, Vôlei sentado, bocha em cadeira de rodas, mini tênis em cadeira de rodas, badminton e corrida de cadeira de rodas. Já no Parque das Bicicletas, também localizado no Ibirapuera, serão realizados eventos crianças com deficiência e mobilidade reduzida. Com equipamentos adaptados, elas vão poder se divertir, interagir e se movimentar. No Centro de Treinamento Paralímpico serão disputados campeonatos de goalball, futebol para cegos, judô para cegos e xadrez para cegos. No CEU Alvarenga haverá vôlei adaptado e no CEU Campo Limpo bocha paralímpica.

CORUJÃO LGBTQ+

O Corujão LGBTQ+ Angels Voley será realizado pelo segundo ano seguido na Virada Esportiva. O evento terá jogos de vôlei das 22h às 5h no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), ao lado do metrô AACD-Servidor. No Centro Esportivo Pelezão (Lapa), jogos de futsal de Trans e lésbicas serão incorporados à programação.

OUTROS EVENTOS

As corridas de rua também terão espaço na Virada. São três grandes provas, sendo duas meia-maratonas, que saem do Parque da Independência e dop Parque do Povo – Shopping JK) e uma prova em parceria com a personagem “Mulher Maravilha” onde 10 mil mulheres correrão no entorno do Jockey Club. Os esportes náuticos serão realizados na Represa de Guarapiranga. Um grande evento de Kickboxing e MMA acontecerá no prédio da TV Gazeta, na Avenida Paulista.