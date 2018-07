Virtual rebaixado, América-MG tenta deixar a lanterna do Brasileirão

A melancólica contagem regressiva do América Mineiro para ter o seu rebaixamento para a Série B decretado pode ganhar um alento. Nesta segunda-feira, na conclusão da 32ª do Campeonato Brasileiro, o time encara o Atlético Paranaense, às 20 horas, no Independência, com a possibilidade de deixar a lanterna da competição.

O América-MG ocupa a lanterna do Brasileirão com 21 pontos, a dois do penúltimo colocado Santa Cruz, que já entrou em campo nesta rodada, na sua abertura, e perdeu para o Botafogo. Por isso, em caso de vitória diante do Atlético-PR, o time mineiro vai deixar o último lugar do Brasileirão.

O triunfo, é verdade, não vai melhorar muito a situação do América-MG, que iniciou a rodada a 15 pontos da primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Mas ao menos um resultado positivo fará o time manter o vivo objetivo de adiar ao máximo a queda. E um bom futebol apresentado nessas rodadas finais pode ajudar na definição do futuro de vários nomes do elenco.

É em busca de um final digno e de ao menos abandonar a lanterna do Brasileirão que o América-MG vai entrar em campo nesta segunda-feira para encerrar a série de quatro jogos sem derrotas.

O técnico Enderson Moreira, porém, terá problemas e dúvidas para escalar o América-MG. Já é certo que o treinador não poderá utilizar o lateral-esquerdo Gilson, que passou por cirurgia no terceiro e quarto metacarpos da mão direita, machucados no último jogo, diante do Corinthians. Bruno Teles é o favorito para ficar com a sua vaga.

Além disso, o meia-atacante Osman sofre com problemas no joelho e não deve reunir condições de entrar em campo. Assim, Enderson deve dar nova chance a Matheusinho no setor ofensivo do América-MG.