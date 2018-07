Vírus ebola faz jogo entre seleções africanas ser cancelado

A seleção de futebol de Serra Leoa foi impedida de viajar para as Ilhas Seychelles para o jogo das Eliminatórias da Copa Africana das Nações. Nesta quinta-feira, jogadores e outros membros da comissão não puderam voar do Quênia para uma partida marcada para sábado após medida imposta pelas autoridades imigratórias do país de destino. A delegação já havia adquirido todos os documentos legais para embarcar.

A entrada dos jogadores em Seychelles, um país insular localizado no Oceano Índico, foi negada devido ao alto risco de contágio do vírus ebola, doença que já matou mais de 700 pessoas no oeste da África, entre Serra Leoa, Libéria, Guiné e Nigéria. O time de Seychelles perdeu a chance de conquistar uma vaga no torneio do ano que vem, já que, como contrapartida à proibição, abriu mão do restante da competição e cedeu à Serra Leoa o posto na próxima fase.

"Nós tomamos essa decisão por causa de um conselho que nos foi dado pelo Ministro da Saúde. Nós também recebemos uma carta do Ministro da Imigração dizendo que não permitiria ao time de Serra Leoa entrar em nossa jurisdição", disse o presidente da federação de futebol de Seychelles, Elvis Chetty à BBC. Ele explica ainda que foi pedido à entidade que se adiasse o jogo para uma data indefinida. "Então nós achamos certo sermos punidos agora do que arrastar isso".

Segundo o regulamento da competição, não é permitido postergar partidas por mais de três dias, o que tornaria impossível um jogo em nova data caso fosse mantido o bloqueio ao time visitante.

Seychelles é só o 182.º colocado no ranking da Fifa, o sexto pior entre os africanos, e não tinha chances reais de conseguir uma vaga na Copa Africana de Nações. Serra Leoa, que havia vencido o jogo de ida em casa, duas semanas atrás, está garantida na segunda rodada das Eliminatórias, no mesmo grupo de Costa do Marfim, Camarões e República Democrática do Congo.

Serra Leoa está em estado de emergência pública diante do surto do vírus ebola. Reuniões em lugares públicos estão sendo limitadas e polícia e Exército foram convocados para dar suporte a médicos e ONGs e a restringir o tráfego de pessoas em regiões afetadas pela doença. Além disso, as autoridades ativarão novos protocolos de atuação para a chegada e saída de passageiros no Aeroporto Internacional Lungi, incluindo de autoridades nacionais.

No total, 1.323 casos de pessoas contaminadas já foram identificadas em quatro países africanos. Em Guiné, foram 460 casos suspeitos, que mataram 339 pessoas. Já na Libéria, foram 329 casos e 156 mortes. Por sua vez, em Serra Leoa, foram 533 registros, com 233 mortes. A Nigéria teve o primeiro caso anunciado nesta quinta.

Os Estados Unidos emitiram, também nesta quinta, recomendação à população para que evite as regiões do leste africano. Na Libéria, outro país atingido pelo vírus, todas as atividades ligadas ao futebol foram interrompidas.