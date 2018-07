Visando a Copa do Mundo, Fifa lança três novas páginas no Facebook

SÃO PAULO - A Fifa anunciou nesta segunda-feira o lançamento de três novas páginas no Facebook, duas das quais dedicadas à Copa do Mundo. A intenção é reforçar ainda mais sua presença na rede mundial de computadores. Para se ter uma ideia, no mês de junho - período que comportou a Copa das Confederações - 30 milhões de usuários do mundo todo visitaram o site da entidade máxima do futebol.

No Facebook, os preparativos para a Copa no Brasil e a cobertura do evento serão concentrados na página oficial da competição, denominada Copa do Mundo da Fifa 2014. Até o fim da tarde deste segunda-feira, 1,1 milhão de pessoas já havia "curtido" o canal. Outra página (Copa do Mundo da Fifa) é dedicada à história do torneio, contendo arquivos relacionados desde a primeira edição do evento, em 1930, até a última, em 2010.

Já a nova página da Fifa servirá para apresentar o trabalho da entidade, além de ser um canal para transmissões de cerimônias oficiais, como a entrega do prêmio de melhor jogador do ano.

"Desde os primeiros passos da Fifa nas mídias sociais, pelo Twitter às vésperas da Copa do Mundo da Fifa 2010, mais de 4,5 milhões de torcedores estiveram ativamente conosco", afirma, em nota, o diretor de comunicações e assuntos públicos da Fifa, Walter De Gregorio. "Hoje estamos felizes de lançar estas três novas páginas no Facebook. Com o canal no YouTube, a Fifa também está aumentando a sua presença junto ao torcedor em diferentes plataformas sociais", complementa.

Nos próximos meses, a entidade deverá lançar também um aplicativo para smartphones.