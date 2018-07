Visando clássico, Atlético-MG usa time misto em Goiás

O Atlético Mineiro resolveu poupar três de seus titulares para a partida contra o Goiás, nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, válida pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque no domingo o time encara o rival Cruzeiro, líder da competição, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. No primeiro turno, no Independência, vitória atleticana por 2 a 1.

Os atacantes Diego Tardelli, convocado novamente por Dunga para defender a seleção brasileira, e Luan e o zagueiro Leonardo Silva não foram relacionados. O lateral-direito Marcos Rocha, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última rodada, também desfalca o time.