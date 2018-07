Visando recuperação, Joel testa Vasco com quatro mudanças

O elenco do Vasco realizou na manhã desta quarta-feira um novo treino visando a partida diante Paraná, na sexta, às 21h50, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na atividade, o técnico Joel Santana promoveu quatro mudanças em relação ao time que empatou por 1 a 1 com a Ponte Preta, no último sábado, em São Januário.

A principal novidade foi a entrada de Carlos César no lugar de Diego Renan na lateral direita, pois essa foi a única alteração de ordem técnica. Já Luan foi escalado zaga na vaga de Douglas Silva, lesionado, enquanto o meia Douglas, que cumpriu suspensão na rodada passada, e o volante Pedro Ken, recuperado de pancada no ombro esquerdo, retomaram os seus lugares na equipe titular.

No decorrer da atividade, Diego Renan foi testado no lugar de Lorran na lateral esquerda, enquanto Thalles substituiu Pedro Ken. Assim, a equipe foi escalada com Martín Silva; Carlos César, Luan, Rodrigo e Lorran (Diego Renan); Guiñazu, Aranda, Pedro Ken (Thalles), Douglas e Maxí Rodriguez; Kleber. Já o time reserva contou com Jordi; Diego Renan (Lorran), Anderson Salles, Rafael Vaz e Marlon (André Rocha); Jhon Cley, Fabrício, Dakson e Lucas Crispim (Montoya); Thalles (Guilherme Biteco) e Edmilson.

O Vasco ocupa a terceira posição da Série B do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos, quatro à frente do Santa Cruz, primeiro time hoje fora do G-4 da competição. Já o Paraná é o atual 13º colocado, com 40 pontos.