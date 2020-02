Visando Tóquio, seleção feminina faz amistoso contra EUA em abril

A seleção brasileira feminina de futebol está com o calendário cheio em sua preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Nesta quarta-feira, a CBF anunciou mais um amistoso do time comandado pela técnica Pia Sundhage de olho na Olimpíada. Será contra os Estados Unidos, atuais campeões mundiais e primeiros do ranking da Fifa, no dia 14 de abril, às 23 horas (de Brasília).

O duelo contra as norte-americanas, que no último final de semana conquistaram a vaga para os Jogos Olímpicos, acontecerá no Earthquakes Stadium, na cidade de San Jose, na Califórnia, e completará a data Fifa de abril, que também terá o amistoso diante da Costa Rica, no dia 8, no estádio Nacional, em San José, a capital costarriquenha.

A programação da seleção brasileira para a Olimpíada de Tóquio também contará com a participação no Torneio Internacional da França. Na primeira data Fifa do ano, em março, entre os dias 2 e 11, o Brasil enfrentará Canadá, Holanda e a seleção anfitriã nas cidades de Calais e Valenciennes. A convocação para essa competição amistosa será feita na próxima terça-feira.

No comando do Brasil, será a primeira vez que Pia Sundhage enfrentará os Estados Unidos. A treinadora sueca liderou as atuais campeãs mundiais na conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres-2012. Na seleção brasileira, soma seis vitórias e dois empates. O bom início de trabalho culminou com a volta do País ao Top 10 do ranking da Fifa, atualmente na nona posição.