Visibilidade nas redes sociais garante contratos para Neymar

As contas de Neymar nas redes sociais são recheadas de atrativos para empresas anunciarem seus produtos. Não à toa, o craque também usa a base digital para faturar alto.

Parte de um contrato do atacante assinado com a empresa PokerStar, por exemplo, foi publicado pelo site Football Leaks e revelou que, entre outros compromissos, Neymar deveria fazer dez posts em seu Facebook e dez em seu Twitter, a cada ano, promovendo a marca do jogo online de pôquer, em troca de 2 milhões de euros (R$ 7,5 milhões).

Sobretudo depois que trocou o Santos pelo Barcelona, o jogador passou a fazer mais postagens em inglês. Isso contribuiu para o aumento de seguidores – estratégia também utilizada por alguns clubes do País, que buscam nas redes sociais mais uma fonte para incrementar as receitas.

“Fazemos algumas parcerias com clubes. Por exemplo, o time posta alguma coisa, a marca ‘retweeta’ e automaticamente algo relativo a ela é adicionada no conteúdo. Parte do dinheiro vai para o clube e parte vai para a rede social”, explica Luan Knaya, gerente de parcerias de esportes do Twitter.

Alguns clubes, como Atlético-GO e Paraná, adotaram a ironia para atrair mais atenção. “Isso não é problema, desde que seja autêntico”, afirma Knaya.