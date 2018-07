Visita de Ricardo Gomes motiva jogadores do Vasco

A visita agradou os atletas, que elogiaram o ex-treinador. "Ele é um dos melhores treinadores com quem já trabalhei e sempre vai ficar na nossa memória. O professor está sempre acompanhando pela televisão e pediu para mantermos a tranquilidade porque estamos no caminho certo", declarou o atacante Eder Luis, em entrevista ao site oficial do clube.

Ricardo Gomes ainda se recupera do Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido no dia 28 de agosto do ano passado, durante um clássico contra o Flamengo. Depois de 21 dias internado, no qual correu risco de morte, ele deixou o hospital, e desde então tem se dedicado ao trabalho de fisioterapia.

"Parece que não aconteceu nada com ele pela evolução que ele está tendo com a fisioterapia. O carinho que temos por ele é muito grande. Ricardo chegou em uma fase difícil, conseguiu resgatar a confiança do grupo e nos deu o caminho para o título da Copa do Brasil", comentou Eder Luis, lembrando da conquista vascaína de 2011.

Desde que deixou o clube, Ricardo Gomes foi substituído por seu auxiliar, Cristóvão Borges, que segue no comando da equipe. Seu contrato com o Vasco se encerrou no início deste ano e ainda não se sabe se ele terá condições de voltar a exercer a função de treinador.

Independentemente de não ter mais vínculo com o clube, Ricardo Gomes segue com muito prestígio em São Januário. "A visita do Ricardo é algo sempre de muito positivo. Ele é uma pessoa do bem, grande profissional e grande pessoa. Ele está sempre conosco na concentração e pelo telefone, mas a presença física dele aqui em São Januário é de muito valor para o grupo", disse o presidente Roberto Dinamite.