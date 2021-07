Visitante indigesto, Guarani bate Confiança e soma 4ª vitória seguida na Série B

Em mais uma noite inspirada de Régis - autor de um gol e uma assistência -, o Guarani se firmou como candidato ao acesso com a goleada sobre o Confiança, por 4 a 1, nesta sexta-feira na Arena Batistão, na abertura da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Estsa foi a quarta vitória seguida do Guarani, que ainda não perdeu como visitante. Com 22 pontos, o time não corre o risco de sair do G4 - zona de acesso - no complemento da rodada. Enquanto isso, o Confiança chegou ao sexto jogo sem vitória e, em 16º lugar, com nove pontos, pode entrar na zona de rebaixamento.

O Guarani deu uma aula de contra-ataque para fazer 2 a 0 no primeiro tempo, que teve o Confiança com mais posse de bola e perdendo boas chances. Na melhor delas, quando o jogo ainda estava empatado, Gustavo Ramos isolou quase dentro da pequena da área.

A chance perdida custou caro. Aos 23 minutos, João Paulo errou o domínio e Davó puxou o contra-ataque antes de passar para Régis driblar o goleiro e abrir o placar. O Guarani ampliou aos 44, quando Davó recebeu de Régis ainda no campo defensivo, correu até a área e bateu na saída de Rafael Santos.

O Confiança quase diminuiu na volta do segundo tempo, quando Victor Sallinas cabeceou e Bidu salvou em cima da linha, mas recebeu um balde de água fria aos 19 minutos. Bidu cruzou e Pablo, livre, cabeceou para o chão. A bola ainda bateu na trave antes de entrar: 3 a 0.

O gol desestruturou ainda mais o Confiança, que viu o Guarani ampliar aos 29 minutos com Allan Victor. Com a vitória construída, o time campineiro abaixou a guarda e os donos da casa diminuíram com Caíque Sá já nos minutos finais.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, às 19 horas, pela 13ª rodada. O Confiança enfrenta o Londrina, no Estádio do Café, em Londrina (PR), e o Guarani recebe o Sampaio Corrêa, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA 1 X 4 GUARANI

CONFIANÇA - Rafael Santos; Marcelinho, Nirley, Bareiro (Victor Sallinas) e João Paulo (Luciano Juba); Serginho, Bruno Sena (Neto Berola), Jhemerson (Caíque Sá) e Daniel Penha; Ítalo (Rafael Vila) e Gustavo Ramos. Técnico: Rodrigo Santana.

GUARANI - Gabriel Mesquita; Diogo Mateus, Thales, Ronaldo Alves (Titi) e Bidu; Bruno Silva, Índio (Pedro Acorsi) e Régis (Andrigo); Pablo, Davó (Lucão do Break) e Júlio César (Allan Victor). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Régis, aos 23, e Davó, aos 44 minutos do primeiro tempo; Pablo, aos 19, Allan Victor, aos 29, e Caíque Sá, aos 39 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO - Héber Roberto Lopes (SC)

CARTÕES AMARELOS - Victor Sallinas e Marcelinho (Confiança); Júlio César, Régis e Índio (Guarani)

CARTÃO VERMELHO - Bareiro (Confiança)

LOCAL - Arena Batistão, em Aracaju (SE).