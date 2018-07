Visitante indigesto, Ponte aposta em sequência fora para entrar no G-4

Em evolução na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta vai ter dois jogos seguidos longe de Campinas - contra São Bento, em Sorocaba, e Boa, em Varginha - para entrar pela primeira vez no G-4. E o retrospecto fora de casa é animador.

+ CBF divulga datas e horários das semifinais da Série D do Brasileiro

Até aqui, a Ponte tem a terceira melhor campanha como visitante no campeonato, com 13 pontos conquistados em 21 disputados. Em sete jogos, o time comandado por João Brigatti tem quatro vitórias (Criciúma, Guarani, Brasil de Pelotas e Figueirense), um empate (Vila Nova) e duas derrotas (Sampaio Corrêa e CRB).

A Ponte Preta volta a campo no próximo sábado, contra o São Bento, no Walter Ribeiro, pela 15ª rodada da Série B. João Brigatti vai ter a volta do atacante Felipe Saraiva e aguarda o lateral Orinho e o volante Paulinho, que serão julgados pelas expulsões diante do CSA.

Na nona colocação, a Ponte tem 21 pontos e pode terminar a rodada no G-4 da Série B se vencer em Sorocaba.