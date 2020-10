Visitante ruim, Grêmio enfrenta Athletico-PR para tentar se aproximar do G-4

O Grêmio ganhou apenas um vez fora de Porto Alegre neste Brasileirão. Visitante ruim, o time gaúcho joga em Curitiba neste domingo, às 18h15, diante do Athletico-PR, com a obrigação de mudar o retrospecto pelo sonho de encostar no G-4.

Desfalcado dos meio-campistas Jean Pierre e Matheus Pereira, além do atacante Alisson, o técnico Renato Gaúcho promete não inventar na escalação como fez diante do América de Cali, na Libertadores, e só escapou da derrota aos 54 do segundo tempo.

Nada de improvisar. Orejuela atuou no ataque e o time nada fez com tal formação. Volta à lateral. Desta vez, Renato deve ir no óbvio e colocar Luiz Fernando na ponta. Com trio de atacantes, vai explorar o mau momento do rival, afundado na zona de rebaixamento.

O Grêmio costuma se dar melhor atuando nos contragolpes. No 0 a 0 diante do São Paulo, no último jogo, por exemplo, a vitória era merecida. Não veio por falta de pontaria e um pênalti ignorado pela arbitragem.

Capricho é a recomendação do comandante para o Grêmio aumentar o desempenho fraco de somente 33,3% de aproveitamento quando sai de casa.

Dos oito jogos, foram duas derrotas, cinco empates e somente uma vitória, diante do Bahia, por 2 a 0. Mesmo assim, com o goleiro Vanderlei sendo o melhor em campo. A campanha fraca de visitante é apontada como um dos motivos para o Grêmio estar bem atrás na tabela.

Como tem um jogo a menos, somar seis pontos, diante do Athletico-PR e no duelo atrasado, seria o cenário perfeito para os gaúchos colarem no G-4. Hoje o quarto colocado soma 27 pontos. O Grêmio tem 21.

Renato Gaúcho prometeu que o Grêmio ia "decolar" no Brasileirão. Mas tem falhando com a promessa.