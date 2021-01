Vissel Kobe, do Japão, anuncia a contratação do atacante Lincoln, ex-Flamengo

O Vissel Kobe, clube da primeira divisão do Japão onde joga o meia espanhol Andrés Iniesta, anunciou oficialmente nesta quarta-feira a contratação do atacante Lincoln, encerrando a novela entre o jogador e o Flamengo. O atacante de 20 anos assinou um contrato de três anos com o time japonês.

Em uma publicação nas redes sociais do Vissel Kobe, Lincoln manda uma mensagem aos torcedores japoneses. "Olá, torcedores do Kobe! Quem está falando é o Lincoln. Que Deus abençoe o nosso ano. Estou muito feliz com o novo desafio na minha vida. Espero retribuir a todo carinho que vocês têm por mim. Obrigado pelo carinho e pelas mensagens. Até breve!", afirmou no Twitter.

Leia Também Pia coloca seleção feminina para jogar contra times masculinos de base de Grêmio e Cruzeiro-RS

O Vissel Kobe desembolsará 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 15,6 milhões na cotação atual) por 75% dos direitos federativos de Lincoln. O pagamento ao Flamengo será dividido em parcelas durante esse ano. Além das três temporadas de vínculo, no contrato do atacante consta a opção de extensão por mais duas.

Na última semana, Lincoln recebeu uma proposta do FC Cincinnati, dos Estados Unidos, mas o atacante deu preferência ao Vissel Kobe, que, por fim, aceitou pela transferência em definitivo, como desejava a diretoria rubro-negra.

Destaque nas categorias de base do Flamengo, Lincoln acabou não vingando no time profissional. Desde que subiu em 2017, aos 16 anos, o atacante disputou 64 jogos e marcou oito gols. O contrato com o clube rubro-negro valia até dezembro de 2023.